В ХМАО холода отступают, к выходным потеплеет до минус 10

В Югре к концу недели отступят морозы и потеплеет на 25 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ЯНАО и ХМАО 12-13 марта температура будет на 7-13 градусов ниже нормы, значения будут в диапазоне 25-35 градусов мороза, но к концу этой недели ожидается заметное повышение, и температура будет уже около минус 10 градусов», – сказал он.

Вильфанд уточнил, что на Чукотке и в Камчатском крае зимняя погода сохранится всю неделю, а температура останется ниже климатической нормы на 5-13 градусов.