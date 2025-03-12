Главу поселения в ХМАО уволили за утрату доверия после прокурорской проверки

Главу сельского поселения Лямина Алексея Дизера уволили за утрату доверия после прокурорской проверки. Как сообщили в окружной прокуратуре, он передал в аренду помещение администрации под пункт выдачи заказов, а арендатором оказался брат его сожительницы.

«Установлено, что главой поселения индивидуальному предпринимателю, являющемуся родным братом его сожительницы, без конкурсных процедур предоставлено в аренду нежилое помещение в здании администрации для открытия пункта выдачи заказов», – передает прокуратура Сургутского района на своем сайте.

В ходе проверки глава поселения решил уйти в отставку по собственному желанию. Однако прокурор Сургутского района настаивал на том, что увольнение должно быть оформлено в связи с «утратой доверия», и обратился с иском в суд. Суд принял сторону прокуратуры и удовлетворил требование.