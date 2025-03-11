На фестиваль «Дух огня» в Югре приехало в три раза больше иностранных гостей, чем год назад

В 2025 году Международный фестиваль «Дух огня» в Югре собрал почти в три раза больше иностранных гостей, чем год назад. Особенно активными стали гости из Китая, Южной Кореи, Индии, Казахстана, Нидерландов и Таиланда. Об этом следует из аналитического исследования МегаФона.

«В день открытия фестиваля, когда губернатор Югры Руслан Кухарук на пленарной сессии обсуждал с лидерами киноиндустрии ценности и новые визуальные коды национального кинематографа, а на официальной церемонии по звездной дорожке прошли известные актеры и телеведущие, аналитики зафиксировали на событийных площадках цифровую активность абонентов из 18 стран мира. Особенно активными оказались гости из Китая, Южной Кореи, Индии, Казахстана, Нидерландов, Таиланда. Высокий интерес к XXIII фестивалю проявили и россияне. На площадках форума отметились визитеры из 47 регионов страны. Самые многочисленные ‒ гости из Москвы и Санкт-Петербурга и уральских регионов», ‒ говорится в сообщении.

Причем интерес к этому значимому событию Югры вырос в десятки раз еще на этапе подготовки. С середины ноября и до конца февраля пользовательский трафик российских и зарубежных посетителей официального сайта «Духа огня» увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 26 раз.

«Потенциальные участники и гости события начали активно интересоваться условиями фестиваля, его историей и хедлайнерами уже в ноябре – на два месяца раньше, чем это было в прошлом году. После объявления о приеме заявок (в середине ноября) активность пользователей увеличилась сразу на 80% относительно начала месяца, к январю ‒ в 2,2 раза, а в феврале достигла пика, показав рост более чем в семь раз относительно начала ноября. За пару недель до начала мероприятия специалисты зафиксировали среднедневный объем передачи данных на сайте в 30 раз выше, чем в аналогичный период 2024 года», ‒ отметили аналитики.

Среди россиян активнее всего Международным фестивалем «Дух огня» интересовались жители Москвы и Санкт-Петербурга. На них пришлось более половины (58%) всего интернет-трафика, потраченного на сайте в ноябре-феврале.

«Примечательно, в этом году жители Якутии, известной «феноменом якутского кино», проявили повышенный интерес к фестивалю. Они заходили на интернет-ресурсы фестиваля в десять раз чаще, чем в 2024 году. В десятку самых активных на сайте события попали также Архангельск и Рязань», ‒ сообщает источник.

Традиционно высокий интерес проявили ценители кино из Самарской, Свердловской, Тюменской и Кировской областей.