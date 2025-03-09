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​Из Тюмени в Югру: весной запустят новые межрегиональные автобусы

Из Тюмени запустят рейсы в Нягань, Пойковский и Нижневартовск

​Из Тюмени в Югру: весной запустят новые межрегиональные автобусы
Фото: Главное управление строительства

Весной 2025 года из Тюмени начнут курсировать новые межрегиональные автобусы в города Югры. Перевозчики запускают три регулярных маршрута – в Нягань, Нижневартовск и Пойковский, а также рейс в Уфу. Об этом сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Как будут ездить автобусы:

Тюмень – Пойковский (через Курган): выезд в 23:10, обратно – в 06:25.

Уфа – Нижневартовск (с Тюменского автовокзала): отправление в 22:40, из Нижневартовска – в 07:40.

Тюмень – Нягань (с Тюменского автовокзала): автобус будет ходить только в одном направлении ежедневно – в 21:15.

Тюмень – Приобье (маршрут №7020): начнет работать с 1 мая, рейсы по средам и субботам – в 19:00.

Новые направления появились по запросу самих пассажиров – перед открытием рейсов перевозчики проводили опросы среди жителей.

«Новые межрегиональные маршруты появляются по инициативе перевозчиков. Перед тем как запустить тот или иной маршрут, они, конечно же, проводят опросы среди пассажиров и жителей населенных пунктов. Поэтому эти маршруты станут востребованными среди жителей нашего региона и ХМАО-Югры. Нас многое связывает с северными округами», – отметил директор «Объединения Ав и Ас» Артём Антипин.

Ранее в Сургут запустили прямые автобусные рейсы из Таджикистана.


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Сегодня в 17:09, просмотров: 199, комментариев: 0
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