В ХМАО официально разрешили усыплять агрессивных и неизлечимо больных собак

С 2025 года в Югре официально легализована эвтаназия бездомных животных, которые представляют угрозу для людей или неизлечимо больны. Об этом сообщает Муксун.fm.

Ранее в Югре действовала программа ОСВВ («Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат»), но она не помогла справиться с проблемой нападения на людей бродячих собак. В мае 2024 года депутаты окружной думы поддержали законопроект об усыплении, но с важным уточнением: эвтаназии подлежат только агрессивные и неизлечимо больные животные.

Определять агрессивность собак будут с помощью специального тестирования. Основной критерий – реакция голодного животного на незнакомых людей. Если собака проявит агрессию, ее усыпят. Однако пока точный механизм проверки не утвержден – его разрабатывает региональная ветеринарная служба.