В ХМАО обсудили комплексное развитие городов и поселков в регионе

На Градостроительном совете власти ХМАО обсудили масштабную реновацию городов и поселков в регионе, а именно Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Горноправдинска (Ханты-Мансийский район) и Березово (Березовский район). Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своих соцсетях.

«Главы муниципалитетов доложили о перспективах и вариантах застройки пространств. Вместе с представителями профильных ведомств обсудили планы модернизации инфраструктуры и предстоящие действия для их осуществления», – указал он.

В проекты комплексного развития территории входит расселение, последующий снос аварийного и ветхого жилья, а после – возведение новых объектов.

«На месте устаревшего жилищного фонда в будущем появятся современная жилая и социальная инфраструктура. Так, в Ханты-Мансийске новый виток развития получит территория площадью 33 гектара – в границах улиц Мира-Строителей-Чехова. На крупнейший город Югры – Сургут приходится сразу три проекта комплексного развития территорий – это центральная часть города, 43 и 27А микрорайоны. В Нижневартовске будет обновлена территория вблизи окружной клинической больницы, а также 33 микрорайон и часть квартала В5. В Горноправдинске комплексное развитие затрагивает центральную часть поселка и подразумевает возведение трех жилых комплексов. Также новый микрорайон появится в Березово», – уточнил глава Югры.

По мнению Руслана Кухарука, реновация территорий позволит создать комфортные условия для жизни жителей и станет важным шагом к устойчивому развитию Югры.