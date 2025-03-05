К 1 апреля югорчане получат откорректированные платежки по электроэнергии

В течение марта жителям Югры проведут перерасчет за услуги электроэнергии, а уже к 1 апреля югорчане получат откорректированные платежки. Об этом рассказал директор Департамента ЖКК и энергетики Югры Матвей Каров, сообщает пресс-служба правительство округа.

«Проработали с коллегами механизмы данных перерасчетов и обеспечение взаимодействия сбытовых и газораспределительных компаний в части определения наличия или отсутствия газоснабжения в домах», – отметил Матвей Каров.

Напомним, ранее в ХМАО утвердили новые диапазоны энергопотребления. Согласно документу, в отопительный период определены диапазоны с учетом сезонного коэффициента в размере 1,8:

– первый диапазон – до 7 020 кВт/ч;

– второй – от 7 020 до 10 800 кВт/ч;

– третий – 10 800 кВт/ч.

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