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​В марте жителям Югры проведут перерасчет за услуги электроэнергии

К 1 апреля югорчане получат откорректированные платежки по электроэнергии

​В марте жителям Югры проведут перерасчет за услуги электроэнергии
Фото: Комсомольская правда, «Югра» / vk.com

В течение марта жителям Югры проведут перерасчет за услуги электроэнергии, а уже к 1 апреля югорчане получат откорректированные платежки. Об этом рассказал директор Департамента ЖКК и энергетики Югры Матвей Каров, сообщает пресс-служба правительство округа.

«Проработали с коллегами механизмы данных перерасчетов и обеспечение взаимодействия сбытовых и газораспределительных компаний в части определения наличия или отсутствия газоснабжения в домах», – отметил Матвей Каров.

Напомним, ранее в ХМАО утвердили новые диапазоны энергопотребления. Согласно документу, в отопительный период определены диапазоны с учетом сезонного коэффициента в размере 1,8:

– первый диапазон – до 7 020 кВт/ч;

– второй – от 7 020 до 10 800 кВт/ч;

– третий – 10 800 кВт/ч.

Больше о новых тарифах на электричество – в нашей горячей теме.


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Сегодня в 10:59, просмотров: 391, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:04
Ну да. Чиновникам из Правительства Югры похоже нечем заняться кроме, как считать количество негазифицированных дач, законность установки электрокотлов и производить расчеты (перерасчеты) за электроэнергию в индивидуальных домах и на дачах.

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