В Мегионе при ДТП пострадали два водителя

Вчера, 4 марта, на трассе «Сургут-Нижневартовск» в Мегионе столкнулись два грузовых автомобиля. По предварительным данным, один из водителей не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося грузовика, сообщает пресс-служба ГАИ Югры.

«4 марта 2025 года около 19:15 на 187 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» Мегиона, 41-летний водитель «Nissan», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, не учел дорожные метеорологические условия, вследствие чего, допустил столкновение с «Камаз», под управлением 45-летнего мужчины», – говорится в сообщении.

В результате ДТП оба водителя получили травмы.