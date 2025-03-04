Власти Югры обещают пересмотреть цены на квадратные метры в отдаленных районах

В Югре планируют ускорить темпы строительства жилья, чтобы побыстрее расселить аварийные дома. Об этом заявил заместитель губернатора округа Азат Ислаев во время заседания штаба по строительству.

За два месяца 2025 года в регионе ввели 35,5 тысячи квадратных метров жилья. Однако одной из главных задач остается расселение аварийного фонда – по новой адресной программе в этом году планируют предоставить новое жилье для 5 387 человек. Контроль за реализацией возложили на муниципалитеты, а окружные структуры следят за соблюдением графика.

Особенно остро стоит вопрос в Октябрьском и Кондинском районах, считают в правительстве. Из-за сложной географии и низкой инвестиционной привлекательности застройщики неохотно берутся за проекты. Чтобы исправить ситуацию, власти региона пересматривают цены на строительство и выкуп жилья в этих районах.

«Мы сейчас по поручению губернатора Югры Руслана Николаевича Кухарука вместе с региональной службой по тарифам ведем работу по пересмотру цен на строительство и выкуп жилья в труднодоступных территориях. В ближайшее время этот вопрос будем вносить в правительство», − пообещал замгубернатора.

Подробнее о планах и динамике ввода жилья − в карточках телеграм-канала «Стройкомплекс Югры».

Напоминаем, Югра вошла в топ-10 регионов России по объему строительства, а Сургут оказался на 45-м месте, правда, уже в другом рейтинге − по объемам строительства квартир в расчете на душу населения.

Ранее стало известно, что в 2024 году в Югре возвели 975 тысяч квадратных метров жилья, из них: