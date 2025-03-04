Врач из Югры объяснила, как снизить вес и удержать результат

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. Врач-эндокринолог Няганской городской поликлиники Светлана Бурмантова напомнила, что избыточный вес – это не только косметическая проблема, но и серьезный фактор риска для здоровья.

Специалист подчеркивает, что самый простой способ узнать, есть ли лишний вес – рассчитать индекс массы тела (ИМТ). Для этого вес (в кг) нужно разделить на рост (в метрах) в квадрате. Например, при весе 77 кг и росте 170 см ИМТ составит 26,64 кг/м², что указывает на наличие лишнего веса.

ИМТ 20-25 – норма, минимальные риски для здоровья.

ИМТ 25-30 – лишний вес, рекомендуется снижение массы тела.

ИМТ 30-35 – первая стадия ожирения, повышенные риски для здоровья.

ИМТ 35 и более – ожирение, необходимо медицинское вмешательство.

По ее словам, существуют основные принципы снижения веса без вреда для здоровья:

1. Контроль жиров в рационе. Полностью исключать их нельзя, но стоит выбирать продукты с низким содержанием жиров. Нужно учитывать «скрытые жиры» – не всегда обезжиренные продукты действительно содержат мало жиров.

2. Снижение калорийности. Начать стоит с уменьшения суточной нормы на 500-600 ккал, а затем перейти к 1500 ккал в день. Важно питаться регулярно – не менее 3-4 раз в сутки.

3. Постепенное похудение. Оптимальный темп – 250-500 граммов в неделю, или снижение массы на 5-10% от исходного веса за 6-12 месяцев.

Снижение калорийности пищи должно сочетаться с увеличением расхода энергии. Важно отказаться от сидячего образа жизни, отмечает врач.

«На первом этапе главная задача – перейти от сидячего образа жизни к более активному. Начать можно с самого простого − ходить по лестнице вместо того, чтобы пользоваться лифтом. Ходить хотя бы половину пути на работу или с работы пешком. Убрать подальше телевизионный пульт. Вместо того, чтобы говорить с коллегами по телефону можно просто сходить к ним. Если придерживаться этих рекомендаций хотя бы в течение нескольких недель, эффект не заставит себя ждать. Целью должны быть 60 минут любой физической активности в день, но ежедневно!» − рассказала Светлана Бурмантова.

По данным Росстата, численность взрослых с ожирением в России за последние пять лет сократилась на 14,8%, или 3,7 млн человек. Однако на столько же выросла группа людей, находящихся в состоянии предожирения. В ХМАО зафиксировали один из самых высоких приростов среди регионов – число жителей с лишним весом увеличилось на 23,2% и достигло 942,8 тыс. человек, подсчитали аналитики FinExpertiza.