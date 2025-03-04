Югра вошла в тройку лидеров по росту майнинга в России

Количество майнинговых ферм в Югре увеличилось на 36%. Это один из самых значительных показателей роста в стране, уступающий только Тюменской (49%) и Свердловской (42%) областям, сообщают аналитики МТС.

«Больше всего ферм было выявлено в Иркутской области, Москве, Московской области, Республике Башкортостан и Самарской области. Годом ранее в топ-5 входили регионы Северного Кавказа. По данным EnergyTool МТС, в Иркутской майнинг вырос на 18%. Самый большой рост при этом по России в январе показали Тюменская область – 49%, Свердловская область – 42%, ХМАО – 36%, Пермский край – 30%, Челябинская область – 32%, Республика Башкортостан – на 24%, Самарская область – 20%, Красноярский край – на 6%», – отмечается в исследовании.

Аналитики также отметили, что наибольшая загрузка российских майнинговых мощностей наблюдалась в мае, феврале и октябре 2024 года. Основной объем добычи в стране приходится на Bitcoin (90%), также популярны Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero.