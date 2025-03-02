Югра на уровне Москвы и Санкт-Петербурга – регион лидирует в борьбе с ВИЧ

В Югре зафиксировали значительное снижение заболеваемости ВИЧ – количество новых случаев сократилось почти на 20%. Регион стал одним из лидеров в борьбе с инфекцией наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус. Об этом сообщили в телеграм-канале «Югра. Официально».

«В свою очередь заместитель Губернатора Югры Всеволод Кольцов отметил, что региональные власти пристально следят за эпидситуацией, в том числе с помощью обследования жителей. Так, в прошлом году анализы на ВИЧ сдали почти 600 тысяч человек – это более 30% от населения округа», – передают в источнике.

Еще один положительный результат – в 2024 году в Югре не выявили ни одного случая передачи ВИЧ от матери к ребенку.