В Югре 70% смертей связаны с хроническими заболеваниями

Хронические неинфекционные заболевания стали причиной 70% смертей в ХМАО. Они также являются основным фактором инвалидности и преждевременной смертности в регионе, сообщили NEFT в Нижневартовской городской поликлинике №1.

«Хронические неинфекционные заболевания являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. По данным департамента здравоохранения ХМАО-Югры, более 70% всех случаев смерти в регионе связаны именно с ними», – передают в источнике.

По словам медиков, основными причинами развития таких заболеваний являются неправильное питание, недостаточная физическая активность, употребление алкоголя и табака.