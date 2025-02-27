Отделение СФР рассказало, когда югорчане получат пенсии и пособия в марте

Отделение Социального фонда России по Югре опубликовало график перечисления пенсий и пособий в марте 2025 года. Если дата выплаты выпадает на выходной или праздничный день, деньги поступят заранее.
Когда придут выплаты?
3 марта – поступят:
- единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин;
- пособие по беременности и родам;
- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;
- выплаты на детей военнослужащих по призыву и мобилизованных.
5 марта – переведут ежемесячную выплату из материнского капитала.
7 марта – пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.
5, 10, 18 и 21 марта – пенсионеры, получающие выплаты через кредитные организации, получат деньги в эти дни.
Для получающих выплаты по почте – пенсии и пособия доставляются с 4 по 30 марта в соответствии с графиком работы почтовых отделений.
Важно: деньги могут поступать на счета в течение дня. Если выплата не пришла с утра, стоит дождаться ее до вечера.