Правительство расширило меры поддержки владельцев домов с электроотоплением

В России изменили правила применения сезонного коэффициента к объемам потребления электроэнергии для граждан, использующих электроотопление. Об этом говорится на сайте правительства.

Теперь повышающий коэффициент 1,8 для тех, кто проживает в жилых или садовых домах, оборудованных электроотопительными установками, могут установить в любом регионе страны. Он будет действовать в течение всего отопительного сезона, а не только в субъектах с низким уровнем газификации.

«Изменения обусловлены тем, что в газифицированных регионах на территории районов Крайнего Севера в населённых пунктах и садовых товариществах есть домовладения, оборудованные электроотопительными установками, поэтому граждане расходуют электроэнергию больше установленных диапазонов потребления», − отмечают в документе.

Принятое постановление предполагает пересчет стоимости электроэнергии для владельцев домов с электроотоплением с начала 2025 года. Кроме того, региональные власти обязаны до 1 марта 2025 года пересмотреть тарифы с учетом расширенного действия сезонного коэффициента.

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