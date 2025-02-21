Пожар в жилом доме в пгт. Междуреченский в ХМАО унес несколько квадратных метров, но не жизни

20 февраля в 7:36 на пульт пожарной части в пгт. Междуреченский поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Гагарина. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили сильное задымление в одной из квартир, а также угрозу распространения огня на соседние помещения. Пожар повредил стены и потолочное перекрытие на площади 8 кв. метров.

В результате происшествия спасены пять человек, а также две черепашки. Предварительная причина возгорания – неисправность электрооборудования.

Ранее стало известно, что число погибших в пожарах ХМАО выросло в 2,5 раза.