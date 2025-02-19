Наибольший интерес к поиску работы наблюдается в автомобильной сфере ХМАО

Жители ХМАО стали чаще искать работу и обновлять резюме. В январе 2025 года на рынок труда региона вышли более 49 тысяч соискателей, что на 25% больше, чем в начале 2024 года, отмечают аналитики hh.ru

Наибольший интерес к поиску работы наблюдается в автомобильной сфере – количество обновленных резюме здесь увеличилось на 63%. Соискателей привлекают вакансии автомехаников, автослесарей, а также специалистов по продажам в автобизнесе.

На втором месте по активности оказались сразу два направления: туризм, гостиницы и рестораны (+45%) и транспорт и логистика (+44%).

Третью позицию занимают специалисты по продажам и обслуживанию клиентов, число резюме от которых увеличилось на 33%. Рабочие также стали чаще искать занятость – их активность выросла на 31%.

По мнению экспертов, такая активность – позитивный сигнал для рынка труда Югры.

В 2025 году в России вырастет безработица, говорят другие специалисты. По информации Центробанка, уровень поднимется на 0,3 процента, до отметки 2,6%. Рост прогнозируется впервые с 2020 года. В чем причина, и представители каких профессий находятся в зоне риска, объясняет доцент кафедры экономики труда и управления персоналом УрГЭУ Марина Чудиновских.