Бывшая советница Шипилова продолжает работать с Максимом Слеповым

Галина Коваленко, бывшая советница арестованного экс-заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова, получила новую должность. Она стала советником мэра Сургута Максима Слепова, что подтверждается обновленной информацией на сайте городской администрации.

Коваленко, в отличие от многих коллег, не выбрала переход в команду заместителей. Она продолжила работать со Слеповым, с которым сотрудничала еще до его назначения на пост мэра, когда он возглавлял думу города.

Кроме того, Коваленко занимала роль политтехнолога, активно участвовав в выборах Слепова в городскую думу. Источники в мэрии отмечают, что она продолжает курировать выборные процессы, передает URA.RU.