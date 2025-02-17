Югорчан предупредили о возможности кратковременных перерывов в трансляции теле- и радиопрограмм

С 18 февраля по 12 марта в Югре могут произойти кратковременные перерывы в трансляции теле- и радиопрограмм. Это связано с явлением весенней солнечной интерференции, говорится на сайте мэрии Сургута.

«Информируем, что в период с 18 февраля по 12 марта 2025 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будет наблюдаться явление весенней солнечной интерференции, в связи с чем возможны кратковременные перерывы в трансляции теле и радиопрограмм», ‒ указали в сообщении.

Весенняя солнечная интерференция ‒ это моменты, когда Солнце оказывается ровно позади спутников связи. Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ могут не заметят изменений в качестве изображения. Однако, нельзя исключать периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад на пиксели, либо полное пропадание. Это длится недолго ‒ от нескольких секунд до нескольких минут, говорится на сайте администрации Когалыма.