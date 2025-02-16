Новостроек в Югре стало больше, но спрос изменился

В 2024 году число квартир в новостройках ХМАО выросло на 6% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Авито Недвижимость». Больше всего увеличилось предложение студий (+39%) и трехкомнатных квартир (+15%).

«Увеличение предложения связано с выводом новых проектов на рынок, а также с ростом числа застройщиков и объектов, которые они размещают на «Авито Недвижимости», – говорится в сообщении.

Однако чаще всего жители округа интересуются однокомнатными и двухкомнатными квартирами — на них приходится по 38% спроса. Трехкомнатные квартиры выбирают реже (18%), студии остаются наименее популярными (6%).

Продажи поддерживают рассрочки от застройщиков — их начали предлагать как альтернативу ипотеке, ставки по которой выросли.

Средняя цена квартиры в новостройке Югры составила 7,4 млн рублей (129 тыс. рублей за квадратный метр). По мнению экспертов, сильного роста или падения цен в ближайшее время не ожидается, так как покупательская активность снизилась, а застройщики выпускают меньше новых объектов.

Ранее Югра оказалась в топ-10 регионов России по объему строительства.