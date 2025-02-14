В Югре отреагировали на жалобы по новым тарифам на электроэнергию

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1738782058"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1739991566"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=9Hqkb4aLPPpLJb3MwFLxQCcm/yZdC/y0GclBWFjyTR7yzwFouHubEHHx+QbTzAdrj5jk1AZ/kDyxw25fi4gCcKIEE0gynNjExaS4tzVM+wrZ/+doCmPtc4cjecjxwapx"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=9Hqkb4aLPPpLJb3MwFLxQCcm/yZdC/y0GclBWFjyTR7yzwFouHubEHHx+QbTzAdrj5jk1AZ/kDyxw25fi4gCcKIEE0gynNjExaS4tzVM+wrZ/+doCmPtc4cjecjxwapx"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8d16b4b34a1c0bf15a64627a11388064.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdWkiFE"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdWkiFE"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-02-06 00:00:58"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-02-19 23:59:26"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1738782054"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1739991542"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=OcTeAd3TKXO5Zwt4TpDrmLzZ/7KvEHXnzEu+f5HwYUhHrBd91pj8eX3JngKz/s7PEgk9KWRrLAPLWvv9ML+2ByOg0JwHAlGH59YvV4vYEfq55ISg2jE3HBXmPZrBBxaO"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=OcTeAd3TKXO5Zwt4TpDrmLzZ/7KvEHXnzEu+f5HwYUhHrBd91pj8eX3JngKz/s7PEgk9KWRrLAPLWvv9ML+2ByOg0JwHAlGH59YvV4vYEfq55ISg2jE3HBXmPZrBBxaO"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "deca9fc150d87052bf72710aa0b9d927.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdWkiFE"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdWkiFE"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-02-06 00:00:54"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-02-19 23:59:02"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1738782058"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1739991566"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=9Hqkb4aLPPpLJb3MwFLxQCcm/yZdC/y0GclBWFjyTR7yzwFouHubEHHx+QbTzAdrj5jk1AZ/kDyxw25fi4gCcKIEE0gynNjExaS4tzVM+wrZ/+doCmPtc4cjecjxwapx"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=9Hqkb4aLPPpLJb3MwFLxQCcm/yZdC/y0GclBWFjyTR7yzwFouHubEHHx+QbTzAdrj5jk1AZ/kDyxw25fi4gCcKIEE0gynNjExaS4tzVM+wrZ/+doCmPtc4cjecjxwapx"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8d16b4b34a1c0bf15a64627a11388064.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdWkiFE"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdWkiFE"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-02-06 00:00:58"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-02-19 23:59:26"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1738782054"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1739991542"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=OcTeAd3TKXO5Zwt4TpDrmLzZ/7KvEHXnzEu+f5HwYUhHrBd91pj8eX3JngKz/s7PEgk9KWRrLAPLWvv9ML+2ByOg0JwHAlGH59YvV4vYEfq55ISg2jE3HBXmPZrBBxaO"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=OcTeAd3TKXO5Zwt4TpDrmLzZ/7KvEHXnzEu+f5HwYUhHrBd91pj8eX3JngKz/s7PEgk9KWRrLAPLWvv9ML+2ByOg0JwHAlGH59YvV4vYEfq55ISg2jE3HBXmPZrBBxaO"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "deca9fc150d87052bf72710aa0b9d927.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdWkiFE"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdWkiFE"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-02-06 00:00:54"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-02-19 23:59:02"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdWkiFE реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdWkiFE реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  91,0313   EUR  94,9221  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Электроэнергия стала роскошью? Жители Югры требуют пересмотреть тарифы

В Югре отреагировали на жалобы по новым тарифам на электроэнергию

​Электроэнергия стала роскошью? Жители Югры требуют пересмотреть тарифы
Фото: ru.freepik.com

С начала 2025 года в Югре, как и в большинстве регионов России, начала действовать новая система расчета тарифов на электроэнергию. Эти изменения, по мнению экспертов, должны были способствовать справедливому распределению нагрузки и устранению перекрестного субсидирования. Однако реальность оказалась иной: многие жители округа столкнулись с резким увеличением платежей.

В соцсетях продолжают появляться жалобы югорчан, получивших в январе счета с платежами в два-три раза выше обычного. Особенно остро проблему ощутили владельцы частных домов с электроотоплением.

«Жители частных домов, где отопление осуществляется за счет электроэнергии, получили квитанции за январь 2025 года, где платежи просто выросли одномоментно в два-три раза и составили от 25 000 тыс. руб. до 70 000 тыс. руб. С 01.01.2025 вступило в силу распоряжение РЭК об установлении дифференцированных тарифов по употреблению электроэнергии. Правительство ЯМАЛа приняли решение о заморозке порядка начислений по диапазонам, а у нас в ХМАО тишина! Сейчас чтобы погасить платежи за потребление электроэнергии людям не хватает зарплаты! А еще есть и другие нужды, требующие финансовых затрат!» – заявила сургутянка Татьяна Т. в нашем СИА-боте.

Сложности также испытывают жители негазифицированных населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов. Особенно много обращений поступило из Сургута, Сургутского района, Нижневартовска и других муниципалитетов Югры.

После многочисленных жалоб жителей губернатор Руслан Кухарук поручил проработать проблему на федеральном уровне. В январе региональные власти направили предложения в Министерство энергетики РФ и Федеральную антимонопольную службу с просьбой пересмотреть подход к расчету тарифов для северных регионов.

В правительстве Югры предлагают:

  • Расширить действие сезонных коэффициентов для расчета тарифов;
  • Скорректировать максимальные значения для первого и второго диапазонов объемов потребления – это необходимо для тех, кто использует электроэнергию в качестве основного источника отопления.

«Профильным заместителям Губернатора А.В. Пилипчуку и В.В. Кильтау поручено заниматься данным вопросом. К решению сложившейся ситуации подключен депутат Государственной Думы от Югры, заместитель председателя комитета по энергетике Павел Завальный. Правительство Югры будет добиваться решения этой проблемы. Это будет справедливо для жителей Югры, где отопительный сезон длится дольше, чем в других регионах», – говорится в официальном комментарии правительства.

В обзоре siapress.ru мы рассмотрели ключевые аспекты нового тарифа.

Так, стоимость электроэнергии зависит от объема потребления:

  • До 3 900 кВтч в месяц: 2,63 рубля за 1 кВтч в месяц.
  • От 3 900 до 6 000 кВтч: 5,97 рубля за 1 кВтч.
  • Свыше 6 000 кВтч: 9,51 рубля за 1 кВтч.

Более того, с середины года тариф увеличится еще сильнее:

  • Первый диапазон – 2,95 рубля за 1 кВтч.
  • Второй – 7,81 рубля за 1 кВтч.
  • Третий – 10,30 рубля за 1 кВтч.

нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 12:35, просмотров: 53, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 15-16 февраля? // АФИША 722
  2. Адвокат из ХМАО принес в суд натальную карту подзащитного и лишился своей лицензии 642
  3. ​Подарок на юбилей // ФОТОРЕПОРТАЖ 597
  4. ​Дети мигрантов не смогут поступить в школу без набранных 30% баллов по русскому языку 532
  5. ​Налог на недвижимость: что изменилось в 2025 году? 494
  6. ​Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга ипотечных банков за 2024 год 382
  7. ​В Сургуте автомобиль проехал на красный сигнал светофора и сбил пенсионерку 266
  8. ​На Ямале вертолет Ми-8 экстренно сел после отказа двигателя 201
  9. Владимир Путин увеличил военные пенсии на 9,5% 196
  10. ​Доходы России от экспорта нефти выросли на один млрд долларов 192
  1. ​Зачем Сургуту скверы 2221
  2. ​В Сургутском районе произошло смертельное ДТП с участием КАМАЗа 2089
  3. ​В Сургуте отремонтируют крупнейшую ГРЭС России 2055
  4. ​Стоит ли запрещать концерты Лолиты Милявской – мнение читателей siapress.ru 1670
  5. ​Обвиняемая в доведении до самоубийства медсестры выступила с последним словом в суде Сургута 1526
  6. ​Экзотика под боком: ТОП-5 самых необычных питомцев, которых продают в Сургуте 1464
  7. ​РПЦ: если сделать россиянам выходной после Пасхи и Троицы, они поедут на шашлыки с водочкой 1394
  8. ​Молочный бум! 1346
  9. ​Белые буквы на кирпичной стене 1336
  10. ​Любовь в деталях // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1324
  1. ​Восемь субсидируемых авиарейсов запустили из Сургута 9271
  2. ​Элитный гараж с бассейном и сауной за 12 миллионов рублей продают в ХМАО 6700
  3. ​На автодороге ХМАО сделают объезд из-за строительства моста 5040
  4. Прекратите кормить мошенников! 4850
  5. ​В Югре ожидаются сильные морозы до -34 градусов 4676
  6. ​Классная 4357
  7. ​Эксперт РАН: «Если не помогать природе, очистка Черного моря займет 15-20 лет» 4329
  8. ​Шиш вам, детки, а не бургер 4253
  9. Два подростка погибли при пожаре в кооперативе «Чернореченский» в Сургуте 4207
  10. В Сургуте появится свой Бэнкси? 3152

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика