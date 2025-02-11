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АО «Транснефть – Сибирь» повысило надежность перехода нефтепровода через реку в ХМАО-Югре

АО «Транснефть – Сибирь» заменило подводный переход магистрального нефтепровода

АО «Транснефть – Сибирь» повысило надежность перехода нефтепровода через реку в ХМАО-Югре
Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» заменило подводный переход магистрального нефтепровода (МН) Сургут – Полоцк через реку Костюшка (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). Цель – повышение надежности процесса транспортировки нефти по магистральному трубопроводу и его экологической безопасности.

Работы проводились на участке общей протяженностью 615 м. Прокладка нового участка в русле реки производилась траншейным способом параллельно действующему МН. Выполнена сварка дюкера (подводный участок трубопровода) с последующим протаскиванием, его длина составила 295 м, диаметр – 1220 мм. Для повышения надежности использована труба с толщиной стенки 17 мм повышенного класса прочности с усиленным типом изоляционного покрытия.

Участок нефтепровода успешно обследован с использованием внутритрубного диагностического прибора, проведено гидравлическое испытание на прочность и герметичность. Для подтверждения качества сварных стыков проведен визуальный, ультразвуковой и рентгенографический контроль. Выполнено подключение к системе МН.

Работы проводились в строгом соответствии с требованиями проектных решений, пожарной, промышленной и экологической безопасности, охраны труда, производственного и строительного контроля ПАО «Транснефть».


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Сегодня в 10:28, просмотров: 282, комментариев: 0
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