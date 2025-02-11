В Когалыме водитель пикапа наехал на юного пешехода

Вчера, 10 февраля, в Когалыме 31-летний водитель «JAC» наехал на пятилетнего пешехода. По предварительным данным, юная горожанка переходила нерегулируемый пешеходный переход вместе с матерью, сообщает пресс-служба ГАИ Югры.

«10 февраля около 17:50 на улице Северная, 31-летний водитель «JAC», по предварительным данным, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пятилетнюю девочку, которая передвигалась в сопровождении матери», ‒ указали в сообщении.

В результате ДТП юный пешеход получил травмы.