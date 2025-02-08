На трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» столкнулись КАМАЗ и легковушка, есть погибшие

Вчера, 7 февраля, на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» столкнулись легковой автомобиль и КАМАЗ. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Югры.

«7 февраля 2025 года, по предварительным данным, около 20 часов 20 минут на 864 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск», в Ханты-Мансийском районе, произошло столкновение двух транспортных средств: «Mitsubishi» и «КАМАЗ», – указали в сообщении.

В результате ДТП погибли три человека, а еще два получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.

Сейчас полицию устанавливает обстоятельства смертельного ДТП. На месте работает следственно-оперативная группа.