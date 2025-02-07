Жители Югры ответят в суде за угон авто, нападение на владельца и поездку за наркотиками

Два жителя Пыть-Яха сначала напали на своего знакомого, угрожая убийством, а затем угнали его машину, чтобы отправиться в Нефтеюганск за наркотиками. Однако поездка закончилась не так, как они рассчитывали – теперь обоим предстоит ответить перед судом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Югры.

«В ходе расследования установлено, что в вечернее время в начале февраля прошлого года злоумышленники сели в транспортное средство их знакомого – 48-летнего жителя Пыть-Яха, попросив отвезти их в соседний город Нефтеюганск. По дороге старший из фигурантов, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, закурил, на что водитель сделал замечание», − говорится в сообщении.

Завязался конфликт, в ходе которого водитель остановил машину и потребовал, чтобы пассажиры покинули салон. В ответ один из злоумышленников напал на него, нанес несколько ударов и угрожал убийством. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший выбежал из машины и скрылся, оставив транспорт. Нападавшие угнали автомобиль и направились в Нефтеюганск.

Вернувшись тем же вечером, они разыскали владельца автомобиля у него дома и под предлогом возврата машины позвали его на улицу. Там они снова его избили, а затем повредили автомобиль – разбили боковое зеркало и нанесли вмятины на кузов. Ущерб составил 64 тысячи рублей.

Полицейские задержали подозреваемых по месту их жительства. Во время допроса они признались в содеянном и рассказали, что поездка в Нефтеюганск была связана с покупкой и употреблением наркотиков. В их отношении также составлены административные протоколы по статье 6.9 КоАП РФ (употребление наркотических средств).

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым предстоит ответить по ч. 4 ст. 166 УК РФ (угон с применением насилия), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).