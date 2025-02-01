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​Руслан Кухарук посетил рыбный завод, исторические здания и главный отель в Березово

Губернатор Югры работает в Березовском районе

​Руслан Кухарук посетил рыбный завод, исторические здания и главный отель в Березово
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Губернатор Югры Руслан Кухарук посетил Березово, где обсудил развитие рыбоводства, состояние объектов культуры и перспективы реставрации исторических зданий.

В ходе визита он побывал на Югорском рыбоводном заводе. Помимо вылова, переработки и заморозки рыбы, предприятие займется восстановлением природных ресурсов округа. В 2025 году завод планирует выпустить около 4 млн мальков щуки, а в дальнейшем приступить к воспроизводству осетровых и сиговых видов. Открытие нового цеха позволит создать дополнительные рабочие места для местных жителей, а также организовать закупку рыбы у населения.

Особое внимание губернатор уделил развитию культурной инфраструктуры. Он осмотрел Березовский районный дом культуры, здание которого было построено в 1998 году и больше не соответствует современным требованиям. С учетом комментариев местных жителей и отсутствия экономической целесообразности восстановительных работ принято решение о строительстве нового дома культуры в рамках окружной программы «Строительство».

Также поднимался вопрос сохранения объектов культурного наследия. В центре Березово расположены «Дом главного казначея» и «Городское казначейское управление» — здания конца XIX века, которые нуждаются в реставрации. Губернатор отметил, что их восстановление может сделать Березово еще одной точкой туристического притяжения. Кухарук поблагодарил членов общественной организации «Старожилы града Березова» за сохранение истории и поручил разработать проект реставрации с учетом мнения жителей.

Еще одной важной точкой маршрута стал «Дом купца К.В. Добровольского». Этот объект культурного наследия федерального значения сейчас используется как детская библиотека.

Кроме того, губернатор посетил отель «Град Березов», который нуждается в капитальном ремонте. В здании планируется заменить инженерные коммуникации, обновить сантехнику и провести реновацию номерного фонда.

«Развитие туристического потенциала региона – один из приоритетов работы правительства Югры. Это не только возможность познакомить жителей и гостей округа с его историей, культурой и природными богатствами, но и в первую очередь поддержка экономики, создание рабочих мест», — отметил Руслан Кухарук.


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Сегодня в 14:06, просмотров: 269, комментариев: 0
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