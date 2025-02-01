«Газпром нефть» и Югра утвердили соглашение о сотрудничестве до 2029 года

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор Югры Руслан Кухарук подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2025–2029 годы. Документ определяет ключевые направления партнерства и проекты, которые будут реализованы в регионе при участии компании. В частности, «Газпром нефть» поддержит инфраструктурные инициативы, связанные с ремонтом дорог, реконструкцией культурных, образовательных и спортивных объектов в Ханты-Мансийском, Сургутском, Нижневартовском, Кондинском, Октябрьском и Нефтеюганском районах.

Компания также традиционно выступит партнером Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» и IT-форума с участием представителей стран БРИКС и ШОС.

В рамках соглашения в Музее геологии, нефти и газа Ханты-Мансийска будет создана мультимедийная экспозиция «Энергия недр», посвященная современным технологиям нефтяной отрасли. Кроме того, при поддержке «Газпром нефти» в Югорском государственном университете появится первый в России цифровой центр экологического мониторинга, который займется изучением потоков атмосферных газов на месторождениях.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков отметил, что Югра имеет ключевое значение для компании и всей российской нефтяной отрасли, обладая не только значительными природными ресурсами, но и развитым технологическим, научным и кадровым потенциалом.

Губернатор Руслан Кухарук подчеркнул, что новое соглашение подтверждает социальную и экологическую ответственность компании и ее заинтересованность в комплексном развитии автономного округа.