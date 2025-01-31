ХМАО поднялся в рейтинге перспективности трудоустройства, но остался во второй половине списка

Югра заняла 62 место в рейтинге регионов России по перспективности трудоустройства по итогам первого квартала 2025 года, согласно информации hh.ru. Регион набрал 69,24 балла и поднялся на пять позиций по сравнению с предыдущим кварталом.

На одну вакансию в ХМАО приходится 4,6 резюме, что свидетельствует об умеренной конкуренции за рабочие места. Медианная предлагаемая зарплата в ХМАО составляет 86 900 рублей, при этом прожиточный минимум значительно ниже – 22 274 рубля.

Однако подавляющее большинство местных соискателей предпочитают оставаться в регионе – 74,4% указали, что не готовы к переезду, и только 2,8% рассматривают возможность смены места жительства.

Отметим, что лидером рейтинга третий квартал подряд остается Амурская область, набравшая 77,40 балла. В первую тройку также вошли Республика Татарстан (77,30 балла) и Республика Башкортостан (76,53 балла).

Москва традиционно не входит в число лидеров – столица заняла 66 место (68,76 балла), потеряв одну позицию за год. На последних местах рейтинга оказались регионы Северного Кавказа. Республика Ингушетия (83 место) и Чеченская Республика (84 место) показали самые низкие баллы. В этих регионах зафиксирован высокий уровень безработицы, а количество резюме на одну вакансию достигает 8-11.