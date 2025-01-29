Огнеборцы Югры спасли женщину из горящей квартиры

Сегодня, 29 января, в поселке Советский произошел пожар в пятиэтажном доме. Возгорание случилось в квартире на первом этаже, в ней огнеборцы обнаружили женщину, сообщает пресс-служба МЧС России по ХМАО.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось плотное задымление в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного дома. В квартире огнеборцы обнаружили женщину. Сотрудники МЧС России незамедлительно вынесли пострадавшую на свежий воздух в безопасное место», ‒ говорится в сообщении.

После этого женщину госпитализировали в Советскую районную больницу.

По предварительной информации, пожар мог произойти из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.