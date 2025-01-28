Эксперт заявил о многократном превышении концентрации углеводородов в Оби

В подкасте блогера Артемия Лебедева обсудили главную экологическую проблему Югры. По мнению приглашенного эксперта, гидрогеолога Жоры Каваносяна, основным источником загрязнения реки Обь являются выбросы нефтяной промышленности.

«Я еду, например, по реке Обь, где у нас каждый километр стоит буровая вышка между Нижневартовском и Сургутом. Я вижу, что у нас огромное количество шлама на берегу от нефтедобычи, стекает промывочная жидкость. Все это попадает в Обь», – сообщает эксперт.

Гидрогеолог утверждает, что лично проводил замеры концентрации углеводородов, результаты которых оказались тревожными.

«Я делаю замеры прибором. Там в семь-восемь раз превышена концентрация углеводородов. Там не выживает икра, не выживает рыба», – рассказал специалист.

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