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В подкасте Артемия Лебедева назвали главную экологическую проблему Югры

Эксперт заявил о многократном превышении концентрации углеводородов в Оби

В подкасте Артемия Лебедева назвали главную экологическую проблему Югры
Фото: скрин с подкаста Артемия Лебедева

В подкасте блогера Артемия Лебедева обсудили главную экологическую проблему Югры. По мнению приглашенного эксперта, гидрогеолога Жоры Каваносяна, основным источником загрязнения реки Обь являются выбросы нефтяной промышленности.

«Я еду, например, по реке Обь, где у нас каждый километр стоит буровая вышка между Нижневартовском и Сургутом. Я вижу, что у нас огромное количество шлама на берегу от нефтедобычи, стекает промывочная жидкость. Все это попадает в Обь», – сообщает эксперт.

Гидрогеолог утверждает, что лично проводил замеры концентрации углеводородов, результаты которых оказались тревожными.

«Я делаю замеры прибором. Там в семь-восемь раз превышена концентрация углеводородов. Там не выживает икра, не выживает рыба», – рассказал специалист.

Видеофрагмент подкаста можно посмотреть в нашем телеграм-канале.


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Сегодня в 16:40, просмотров: 278, комментариев: 0
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