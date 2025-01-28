В ХМАО из-за нарушения техники безопасности погиб 19-летний нефтяник

В одном из подразделений крупной нефтяной компании ХМАО из-за нарушения техники безопасности произошел несчастный случай – сотрудник предприятия надышался парами газа, потерял сознание и умер. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района».

«Инцидент произошел в середине января. Сотрудник – оператор нефтяной компании - производил работы у дренажной емкости, в которой хранились остатки нефтепродуктов и газа. По версии источника, парень нарушил технику безопасности, не надев противогаз. Уточняется, что погибшему было 19 лет», – передают в источнике.

Факт гибели подтвердили в силовых структурах, уточнив, что сейчас проводится выяснение обстоятельств.