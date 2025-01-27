На автодороге «Нягань − Приобье» произошла авария с пятью пострадавшими

В минувшую субботу, 25 января, на трассе «Нягань − Приобье» случилось ДТП, в котором пострадали сразу пять человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 18:30 на 57 км автодороги «Нягань-Приобье», 52-летний водитель автомобиля «Chevrolet Klan», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не учёл дорожные метеорологические условия, допустил неуправляемый занос автомобиля на полосу встречного движения, где произошло столкновение с транспортным средством «Chevrolet Laceti», под управлением 26-летнего мужчины», − говорится в сообщении.

В результате автоаварии водитель Chevrolet Klan, а также водитель и три пассажира Chevrolet Laceti, в том числе два ребенка получили травмы.

За выходные в ХМАО зарегистрировали шесть ДТП, в которых 13 человек пострадали.

Ранее в Нижневартовске водитель Toyota протаранил два автомобиля и скрылся с места происшествия.