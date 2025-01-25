13 миллиардов тонн нефти добыли в Югре с момента ее открытия

Югра отметила знаковое событие – добычу 13 миллиардов тонн нефти на своих месторождениях. В честь этого в регионе наполнили памятную бочку нефти, собранной со всех местных нефтедобывающих предприятий, сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук в своих соцсетях.

«В честь достижения наполнили памятную бочку нефтью, собранной с каждого нефтедобывающего предприятия автономного округа. Она олицетворяет единство и вклад всех нефтяников нашего региона в общий успех. <…> В 2025 году отмечаем особую дату – 65-летие со дня открытия Шаимского месторождения в Кондинском районе. Также в этом году исполняется 60 лет Самотлорскому месторождению – одному из самых крупных нефтяных месторождений в мире. Этот исторический рубеж – напоминание о том, что за каждой добытой тонной нефти стоят усилия тысяч людей, их профессионализм, упорство и преданность делу», – написал губернатор округа.

После завершения торжественной церемонии выдающиеся представители нефтегазовой отрасли ХМАО были удостоены наград Министерства энергетики РФ, правительства автономного округа и Союза нефтегазопромышленников России.