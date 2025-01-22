На зимних автодорогах ХМАО ввели ограничения из-за метели

В ХМАО ввели ограничение движения по ряду зимних автомобильных дорог. Причина – сильный ветер, метель и плохая видимость, сообщает телеграм-канал «Управление автодорог Югры».

Под ограничения попали следующие автозимники:

«Ханты-Мансийск – Нялина – Пырьях – Кышик»;

«Подъезд к Пырьяху»;

«Подъезд к Нялино»;

«13-й км трассы Ханты-Мансийск – Талинка – Белогорье»;

«Белогорье – Кирпичный»;

«Троица – Елизарово – Кедровый»;

«Кедровый – Урманный»;

«Сибирский – Батово».

Ограничения останутся в силе до улучшения погодных условий и приведения дорог в нормативное состояние. Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрутов.