На зимних автодорогах ХМАО ввели ограничения из-за метели

В ХМАО ввели ограничение движения по ряду зимних автомобильных дорог. Причина – сильный ветер, метель и плохая видимость, сообщает телеграм-канал «Управление автодорог Югры».
Под ограничения попали следующие автозимники:
- «Ханты-Мансийск – Нялина – Пырьях – Кышик»;
- «Подъезд к Пырьяху»;
- «Подъезд к Нялино»;
- «13-й км трассы Ханты-Мансийск – Талинка – Белогорье»;
- «Белогорье – Кирпичный»;
- «Троица – Елизарово – Кедровый»;
- «Кедровый – Урманный»;
- «Сибирский – Батово».
Ограничения останутся в силе до улучшения погодных условий и приведения дорог в нормативное состояние. Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрутов.