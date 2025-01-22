В ХМАО школы переходят на дистанционное обучение из-за ОРВИ

Из-за роста заболеваемости ОРВИ школы ХМАО переводят на дистанционное обучение. Об этом говорится на официальном сайте Роспотребнадзора округа.

«В связи с заболеваемостью ОРВИ на третьей неделе приказами по образовательной организации переведены на дистанционные формы обучения 22 класса в трех школах двух муниципальных образования Югры и одной группы школы интерната», – указали в сообщении.

Так, с 13 по 19 января, в ХМАО зарегистрировали 62 случая ОРВИ на десять тыс. населения. Этот показатель выше предыдущей недели на 61,4%.