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​Школы ХМАО уходят на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ

В ХМАО школы переходят на дистанционное обучение из-за ОРВИ

​Школы ХМАО уходят на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ
Фото: freepik.com

Из-за роста заболеваемости ОРВИ школы ХМАО переводят на дистанционное обучение. Об этом говорится на официальном сайте Роспотребнадзора округа.

«В связи с заболеваемостью ОРВИ на третьей неделе приказами по образовательной организации переведены на дистанционные формы обучения 22 класса в трех школах двух муниципальных образования Югры и одной группы школы интерната», – указали в сообщении.

Так, с 13 по 19 января, в ХМАО зарегистрировали 62 случая ОРВИ на десять тыс. населения. Этот показатель выше предыдущей недели на 61,4%.


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Сегодня в 10:46, просмотров: 400, комментариев: 0
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