Сочи и Шерегеш стали главными направлениями новогоднего отдыха для югорчан

Жители Югры активно путешествовали по стране в новогодние праздники, отдавая предпочтение горнолыжному отдыху. Регион вошел в число лидеров на Урале по числу отдыхающих на курортах Сочи и на Шерегеше. Такие данные получили аналитики МегаФона совместно с Туризм.РФ на основе обезличенных данных абонентов.

«Как показал анализ поездок, с 30 декабря прошлого года по 17 января 2025 года заметно увеличился интерес югорчан к активному отдыху, в основном к катанию на горных лыжах. Среди крупных зимних курортов страны жители региона предпочли Шерегеш. Сюда отправилось 40% любителей активного отдыха. Также активно северяне выбирали горный кластер Сочи, где провели каникулы еще 40% лыжников и сноубордистов. Чаще всего жители региона проводили время на склонах Красной поляны и курорта «Роза Хутор», – указали в сообщении.

Кроме того, популярностью пользовались и вершины Эльбруса – туда направились 8% туристов из Югры.