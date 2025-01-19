Губернатор Югры поздравил югорчан с праздником Крещения

Сегодня, 19 января, православные верующие отмечают Крещение Господне – один из важнейших церковных праздников. В этот день вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Отсюда и пошла народная традиция окунаться в прорубь. Существует поверье, что вода на Крещение обладает особой целебной силой.

Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил югорчан с православным праздником.

«С Крещением Господним, дорогие югорчане! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям! Сегодня посетил храм преподобного Серафима Саровского в поселке Талинка Октябрьского района и окунулся в купели на озере Лебяжье. Пусть этот день станет для вас источником вдохновения и силы, вера укрепит дух, а крещенская вода принесет в ваши дома гармонию и радость! Теплая зима внесла свои корректировки, и в этом году толщина льда не позволила оборудовать купели на Оби и Иртыше. Там, где от создания проруби пришлось отказаться, места для погружений организованы при храмах – карта крещенских купелей в Югре. Помните о безопасности и будьте аккуратны. С Праздником!»