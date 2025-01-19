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Эксперты назвали места, куда летали жители ХМАО в новогодние каникулы

На новогодние праздники югорчане чаще всего летали в Москву

Эксперты назвали места, куда летали жители ХМАО в новогодние каникулы
Фото: freepik

На новогодние праздники жители ХМАО предпочли отдыхать в Москве. По данным сервиса OneTwoTrip, столица стала самым популярным направлением для авиапутешествий у югорчан в зимние каникулы, сообщает URA.ru.

«По данным авиабронирований на новогодние каникулы, самым популярным российским городом у жителей ХМАО стала Москва. Туда отправилось 27,8% югорчан», – говорится в сообщении экспертов.

Другими популярными российскими направлениями стали Уфа (6,2%), Сочи (6,1%), Махачкала (5,7%) и Санкт-Петербург (3,4%). Среди зарубежных направлений лидером оказался Худжанд – 24,7%. На втором месте Ереван (16,3%), далее следуют Бишкек (15,1%), Ташкент (9,6%) и Дубай (9,0%).


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Сегодня в 14:20, просмотров: 320, комментариев: 0
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