В результате ДТП в ХМАО погиб водитель легковушки

Накануне, 18 января, на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» столкнулась «KIA» и большегруз «Shacman». В результате аварии водитель легковушки погиб на месте происшествия, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«18 января 2025 года около 15:05 на 607 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе произошло ДТП с участием автомобилей «Kia» и «Shacman». В результате автоаварии водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия, пассажир получил травмы», – передают в источнике.

В настоящее время специалисты устанавливают причины аварии.