В ХМАО студенческая стипендия увеличится на 4%

В Югре одобрили увеличение студенческой стипендии. Такое решение приняли на очередном заседании, которое провел губернатор округа Руслан Кухарук, сообщает пресс-центр правительства Югры.

«Нормативы формирования стипендиального фонда будут увеличены за счет средств бюджета автономного округа с 1 сентября 2025 года на уровне инфляции ‒ 4%», ‒ подчеркнул директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

По его словам, сейчас средняя стипендия в ХМАО у студентов, получающих средне-профессиональное образование ‒ около трех тыс. рублей, высшее образование ‒ десять тыс. рублей. У студентов аспирантуры стипендия 18 000, а ординатуры ‒ 25 000 рублей.