Югра заняла четвертое место в рейтинге по производству органической продукции в РФ

Роскачество представило рейтинг субъектов РФ по количеству сертифицированных производителей органической продукции в 2024 году. В пятерку лидеров вошла Югра, заняв четвертое место, говорится на сайте «Фонда развития Югры».

«Югра вошла в ТОП-5 регионов органических субъектов РФ, разделив четвертое место с Московской областью (11 производителей.) Лидерами рейтинга стали ‒ Воронежская область (21 производитель), Белгородская область (16 производителей), Краснодарский край (12 производителей)», ‒ указали в сообщении.

Среди 11 югорских производителей: ООО «Регион-К», ООО «Ягоды Югры», ОКМНС «Киндаль», ОКМНС «Соболь» и «НПЦ «БАВ СТ», ИП Клищенко О. А., СРПК «Волна», Чайный дом «Чистота», ООО национальное предприятие «Кордон», ИП Лидия Алексеевна Сульманова и ООО «Дикоросы Югры». Все они первыми получили сертификаты на морошку, княженику, чагу, маринованные грибы и ягель.