16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  102,3762   EUR  105,8072  

Новости

Больше новостей
Инфляция в России действительно 9,5 процентов?
Комментировать
0
Вы готовы отдохнуть летом в этом году на Черноморских курортах Кубани, где произошла экологическая катастрофа с разливом мазута?
Комментировать
0
Запрет на продажу вейпов в России - это:
Комментировать
0
Социологи выяснили, что большинство россиян ощущают себя счастливыми. А вы?
Комментировать
0
Запрет продажи фастфуда детям и подросткам:
Комментировать
0
Отказ от ЕГЭ - это:
Комментировать
0
Аренда квартир в России дорожает. Вас это радует?
Комментировать
0
Вы довольны медицинским персоналом в Сургуте?
Комментировать
0
Вам интересно будет посмотреть, как Джуд Лоу сыграет Владимира Путина?
Комментировать
0
Больше опросов

​Морошка, ягель и грибы: Югра вошла в топ-5 органических субъектов России

Югра заняла четвертое место в рейтинге по производству органической продукции в РФ

​Морошка, ягель и грибы: Югра вошла в топ-5 органических субъектов России
Фото: Фонд развития Югры

Роскачество представило рейтинг субъектов РФ по количеству сертифицированных производителей органической продукции в 2024 году. В пятерку лидеров вошла Югра, заняв четвертое место, говорится на сайте «Фонда развития Югры».

«Югра вошла в ТОП-5 регионов органических субъектов РФ, разделив четвертое место с Московской областью (11 производителей.) Лидерами рейтинга стали ‒ Воронежская область (21 производитель), Белгородская область (16 производителей), Краснодарский край (12 производителей)», ‒ указали в сообщении.

Среди 11 югорских производителей: ООО «Регион-К», ООО «Ягоды Югры», ОКМНС «Киндаль», ОКМНС «Соболь» и «НПЦ «БАВ СТ», ИП Клищенко О. А., СРПК «Волна», Чайный дом «Чистота», ООО национальное предприятие «Кордон», ИП Лидия Алексеевна Сульманова и ООО «Дикоросы Югры». Все они первыми получили сертификаты на морошку, княженику, чагу, маринованные грибы и ягель.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 13:28, просмотров: 255, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Так быть ли металлургическому комбинату в Сургуте? 383
  2. В Сургуте обновят дизайн автобусов 372
  3. ​В ХМАО возбудили уголовное дело после смертельного ДТП 353
  4. В Госдуме предложили сократить новогодние выходные до пяти дней 339
  5. Инфляция в России выше официально объявленной, считают читатели СИА-ПРЕСС 320
  6. В мечети Сургута устроили рейд по мигрантам 315
  7. 18-летняя девушка стала виновницей ДТП в Когалыме 309
  8. ​«ДСК-1» оптимизирует процессы управления 305
  9. ​Последние пятнадцать лет Сургут застыл в ступоре именно из-за кадровой чехарды. Люди приходили и уходили 288
  10. ​Морошка, ягель и грибы: Югра вошла в топ-5 органических субъектов России 255
  1. ​В «Газпроме» готовятся к массовому сокращению сотрудников 3308
  2. ​В Югре ввели новые тарифы на электроэнергию с учетом объема потребления 2144
  3. ​Российский авторынок 2025 года: рост цен, снижение продаж и утильсбор // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1906
  4. ​Какие долги передаются по наследству? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1852
  5. Два третьеклассника провалились под лед в Сургуте 1840
  6. ​Россиянам рассказали, сколько нужно зарабатывать для пенсии в 30 тысяч рублей 1794
  7. ​Самолет Utair вернулся в Москву из-за утечки гидравлической жидкости 1668
  8. ​В Сургуте на новогодних праздниках произошло четыре случая вандализма 1560
  9. Россия может перейти на четырехдневную рабочую неделю, считают в Госдуме 1539
  10. ​Врачи ХМАО помогли родиться ребенку, несмотря на тяжелое состояние матери 1470
  1. Минэнерго: Эра дешевой электроэнергии закончилась, давайте к этому привыкать 82819
  2. ​Когда Черное море стало черным: экологическая катастрофа у берегов Анапы // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 11539
  3. ​СМИ: «Макдоналдс» может вернуться в Россию 9877
  4. У россиян будут отбирать земельные участки, если они не используются в течение трех лет 7597
  5. В России сняли ролик, в котором Санта-Клауса сбивает ПВО над Кремлем 7294
  6. ​Туристы возмущены километровыми очередями в Сочи 6392
  7. ​В наступающем году для россиян станут дороже многие товары и услуги – вот короткий, но впечатляющий список 5383
  8. ​Пока вы праздновали и спали, в России вступили в силу десятки важнейших изменений в законах. Вот их обзор 4633
  9. ​Цифровые потери года: какие сервисы заблокировали в России и почему? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4625
  10. В Югре начали применять новую технологию утепления фасадов 3817

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика