ДТП с тремя пострадавшими произошло в Когалыме

Накануне, 16 января, в Когалыме 18-летняя девушка за рулем «Лада Ларгус» не уступила дорогу и спровоцировала ДТП c тремя пострадавшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«16 января около 16:30 в городе Когалым, 18-летняя девушка, управляя «Лада Ларгус», по предварительным данным, при проезде регулируемого перекрестка на зеленый сигнал светофора, при повороте налево, не уступила дорогу «Лада Гранта», под управлением 27-летнего водителя», – передают в источнике.

В результате ДТП пострадал водитель «Гранты», его 56-летняя пассажирка и сама виновница аварии.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали пять ДТП, два человека погибли и шесть получили травмы.