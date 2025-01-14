Два человека пострадали на автодороге «подъезд к Сургуту»

Накануне, 13 января, на автодороге «подъезд к г. Сургуту» произошло ДТП с двумя пострадавшими. По предварительной информации, 20-летний водитель Toyota поспешил и спровоцировал столкновение с «КамАЗом».

«Около 13:35 на 18 км автодороги «подъезд к г. Сургуту» в Нефтеюганском районе, 20-летний водитель Toyota, по предварительным данным, при развороте от обочины, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Камаз», под управлением 24-летнего мужчины», − сообщает Госавтоинспекции Югры.

В результате аварии водитель и пассажир Toyota получили травмы.

За минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали четыре ДТП, в которых пять человек получили травмы, в том числе один ребенок.