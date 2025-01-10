С 2025 года в Югре действуют новые меры поддержки коренных малочисленных народов Севера

С 1 января 2025 года в Югре вступили в силу новые меры поддержки коренных малочисленных народов Севера. Об этом сообщила пресс-служба правительства округа во «ВКонтакте».

«До 300 тысяч рублей увеличился размер финансовой помощи молодым специалистам на обустройство быта в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера; до 20 тысяч рублей увеличилась и максимальная компенсация расходов на приобретение северных оленей; в перечень материально-технических средств, затраты на которые компенсируют, включены спасательные жилеты», – указали в сообщении.

По поручению губернатора Югры Руслана Кухарука, новые меры поддержки разрабатывались с учетом мнения самих представителей коренных малочисленных народов Севера, общественников и экспертов.