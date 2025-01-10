В аэропорту «Рощино» задержали пьяного пассажира из ХМАО за хулиганство на борту

В аэропорту «Рощино» полицейские задержали 31-летнего жителя Нефтеюганска, который нарушал порядок на борту самолета. Инцидент произошел 9 января на рейсе «Шарм-эль-Шейх – Тюмень», сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

По словам экипажа, во время полета мужчина громко ругался нецензурной бранью, игнорировал замечания бортпроводников и вступал в конфликты с другими пассажирами. После приземления самолета нарушителя передали полиции.

В дежурной части мужчина сопротивлялся сотрудникам, из-за чего правоохранители заковали его в наручники. Экспертиза подтвердила состояние алкогольного опьянения – 0,38 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Ранее мужчина уже имел проблемы с законом: в 2013 году был осужден по статье 228 УК РФ, а в 2014 году – по статье 318 УК РФ. Также он неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и распитие алкоголя в общественных местах.

В отношении нарушителя составили административные протоколы за мелкое хулиганство и за отказ подчиняться законным требованиям командира воздушного судна. Суд уже назначил югорчанину штраф за первое нарушение.