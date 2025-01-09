Местный житель в Урае вынес тело убитого знакомого в подъезд

В подъезде многоквартирного дома в Урае жильцы обнаружили труп местного жителя. По подозрению в совершении преступления задержан его знакомый, с которым они накануне распивали спиртное. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.

«По данным следствия, 2 января потерпевший находился в гостях у обвиняемого, с которым они распивали спиртное. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес гостю множество ударов руками и ногами по голове и телу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. Вечером на следующий день обвиняемый вынес тело в подъезд, где погибший и был обнаружен», – передают в источнике.

Возбуждено уголовное дело. Ранее судимому мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.