Два жителя Югры погибли в ДТП под Тюменью

Вчера, 3 января, на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, столкнулись две иномарки – «Мазда 6» и «Ниссан Теана», сообщает ГАИ Тюменской области.

«В «Мазде» ехала семья из Нефтеюганска: 46-летняя пассажирка автомобиля погибла, ее 50-летний муж, который был за рулем, и 15-летняя дочь – травмированы. В автомобиле «Ниссан» находились четыре человека: один пассажир погиб, еще двое ранены, личности этих людей устанавливаются. 39-летний водитель «Ниссан», житель Нижневартовска, получил травмы», – прокомментировал начальник отделения Госавтоинспекции «Уватский» Михаил Таликин.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП. Движение на федеральной трассе полностью восстановлено.