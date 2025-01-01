​В Югре пожарные и спасатели переведены на усиленный режим работы в новогодние праздники

Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил с Новым годом сотрудников пожарно-спасательных частей региона, которые круглосуточно несут службу, оберегая покой и безопасность граждан. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях.

По его словам, с 29 декабря по 8 января специалисты всех ведомств, отвечающих за безопасность, переведены на усиленный режим несения службы. Во время праздничных мероприятий спасатели и пожарные внимательно следят за обстановкой и готовы моментально реагировать на вызовы.

«Пока югорчане встречают праздники в кругу родных и близких, наши защитники обеспечивают безопасность, внимательно следят за обстановкой, готовы моментально выехать на вызов. Спасибо за самоотверженный труд! Мира, добра, благополучия и сухих рукавов», – написал Руслан Кухарук.

Губернатор вместе с начальником Главного управления МЧС России по Югре Петром Кугуем провел утренний селектор, а затем встретился с личным составом 75-й и 132-й пожарно-спасательных частей.

Югра продолжает обеспечивать безопасность жителей в праздничные дни, благодаря слаженной работе экстренных служб.