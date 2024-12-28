В Кардиодиспансере Сургута прооперировали новорожденную девочку

Специалисты Кардиоцентра Сургута выполнили операцию на сердце новорожденной девочке. У малышки диагностировали врожденную патологию сердца, сообщила пресс-служба центра.

«Была проведена компьютерная томография. Результаты исследования подтвердили наличие порока сердца – коарктацию аорты. Это заболевание, при котором часть грудной аорты сужена, из-за чего нижняя половина тела не получает кровоснабжение в полном объеме. Это приводит к угнетению функции внутренних органов. При таком диагнозе показано кардиохирургическое лечение. К слову, в день проведения операции вес Виктории составлял всего 2 800 граммов», ‒ прокомментировал заведующим детским кардиохирургическим отделением Кардиоцентра, главный внештатный детский сердечно-сосудистый хирург Алексей Бродский.

Кардиохирурги ОКД выполнили резекцию коарктации аорты с наложением расширенного анастомоза. Операция прошла успешно и новорожденную пациентку оправили с мамой домой в Ханты-Мансийск.