Губернатор Югры поручил усилить контроль за уборкой дорог

Губернатор Югры Руслан Кухарук поручил главам муниципалитетов уделять особое внимание качеству уборки улично-дорожной сети. Поводом для этого стали многочисленные жалобы жителей: по данным Центра управления регионом, поступило 1 812 сообщений, связанных с некачественной очисткой дорог и тротуаров от снега.

«Основная причина – неисполнение подрядными организациями условий муниципальных контрактов в связи с недоукомплектованностью специализированной техникой», − сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

Кухарук подчеркнул, что главы муниципалитетов должны начинать и заканчивать свой рабочий день мониторингом состояния дорог. Он поручил проанализировать все требования, предъявляемые к подрядным организациям, чтобы не допускать к работе неподготовленные компании.

Ранее глава Сургута Максим Слепов рассказал о планах ужесточить требования к подрядчикам. Важным критерием станет обеспеченность техникой.